Війська РФ обстріляли Сумську область: зафіксовано 75 "прильотів"

У середу, 12 квітня, збройні формування РФ обстріляли ﻿п'ять﻿ громад Сумської області. Загалом було зафіксовано 75 "прильотів", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Сумської ОВА в Telegram.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад - Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської. Зафіксовано 75 "прильотів" з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування" , - йдеться у повідомленні.

Так, росіяни обстріляли:

Есманську громаду з артилерії, внаслідок чого пошкоджено АЗС;

Миропільську громаду з артилерії, пошкоджено два приватних домогосподарства;

За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.

Нагадаємо, напередодні окупаційні війська обстріляли дев'ять громад Сумської області. Усього зафіксовано 91 "приліт".

Окрім того, росіяни вчора обстріляли Донецьку область. В результаті одна людина загинула, вісім постраждали.