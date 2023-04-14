САП та НАБУ завершили розслідування у справі стосовно Коболєва

Спеціалізована антикорупційна прокуратура суспільно з НАБУ завершили слідство у справі стосовно екс-голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"14 квітня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно колишнього Голови правління НАК "Нафтогаз України", який зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн." , - сказано в повідомленні.

Станом на сьогодні детективам Національного антикорупційного бюро надано доручення відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення.

Нагадаємо, що детективи НАБУ повідомили про підозру Коболєву, який у 2018 році, під час очолювання посади голови правління НАК "Нафтогаз України", отримав 10 млн доларів премії.

Вищий антикорупційний суд, зі свого боку, відмовився відправляти Коболєва до СІЗО, внаслідок чого САП вирішила оскаржити рішення судді.