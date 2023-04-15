Бригадный генерал показав знищену російську техніку під Вугледаром
Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський оприлюднив фото знищеної російської техніки під Вугледаром Донецької області, повідомляє Українська правда.
Про це розповiв Тарнавський у Telegram.
"Відпочивають орки під Вугледаром.
Сили оборони тримають позиції під цим містом, а також не дають ворогу наблизитися до Авдіївки.
Наша артилерія працює влучно, кожен воїн в окопах сьогодні виконує задачі на найвищому рівні".