Маляр: Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій

Українські міста Мар'їнка та Бахмут залишаються в епіцентрі бойових подій. Однак українські військові мужньо боронять їх, повідомляє РБК-Україна.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, основними наступальними напрямками росіян є Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський. Однак там дії росіян є марними.

"Генштаб додав ще один напрямок - Куп'янський. Поблизу населеного пункту Синьківка. Дії ворога даремні" , - написала Маляр.

Вона зауважила, що ворог збільшив інтенсивність застосування важкої артилерії та авіаударів у Бахмуті. Він просто рівняє будівлі та споруди міста з землею.

"Наші оборонці здійснювали сьогодні як оборонні дії, так і активні штурмові. Дякуємо нашим мужнім і незламним воїнам за стримування просування ворога та його знищення" , - підкреслила вона.

Нагадаємо, що нещодавно снайпери ССО показали "нічне полювання" під Бахмутом.