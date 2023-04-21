Генштаб: ЗСУ знищили вже понад 185 тисяч російських солдатів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби захисники знищили близько 630 окупантів, 6 ББМ, 2 артилерійські системи та 8 ворожих безпілотників.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 21.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,

танків - 3668 (+1) од.

бойових броньованих машин – 7 126 (+6) од.,

артилерійських систем – 2 827 (+2) од.,

РСЗВ – 539 (+0) од.,

засобів ППО – 285 (+0) од.,

літаків – 308 (+0) од.,

вертольотів – 293 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 394 (+8) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 713 (+6) од.,

спеціальної техніки – 334 (+2).

Дані уточнюються.