WSJ: Іран за пів року доставив у Росію понад 300 000 снарядів і мільйон боєприпасів

Іранська влада, за допомогою вантажних суден, за останні шість місяців доставила у Росію понад 300 тисяч артилерійських снарядів та мільйон патронів, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Озброєння постачається російськими кораблями через Каспійське море. Потім воно направляється військовим, які воюють в Україні.

Як повідомляють джерела на Близькому Сході, останню партію з Ірану для Росії було відправлено на початку березня. Озброєння знаходилось на борту російського вантажного корабля "Расул Гамзатов". Там нараховувалось 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

Зауважимо, що ні делегація Ірану в ООН, ні Міноборони Росії не відповіли на запити про коментарі з цього приводу.

За даними WSJ, США разом із союзниками шукали способи зірвати постачання зброї Росії з Ірану. Як розповіли офіційні особи США, раніше Іран для постачання зброї використовував вантажні літаки, і це робило втручання практично неможливим. Наразі у Каспійському морі можна буде очікувати на допомогу від колишніх радянських республік на його узбережжі.

Нагадаємо, що восени минулого року з'явилася інформація про те, що Росія домовилася з Іраном про купівлю балістичних ракет.

На що в українському МЗС попередили Іран про наслідки. Сам же Тегеран "категорично заперечив" передачу росіянам ракет.

Як ми писали раніше, в США вважають, що Росія, Китай та Іран протягом багатьох років створюватимуть проблеми для світової безпеки.