Державна "Центренерго" вперше в історії розпочала експорт електроенергії

26 квітня компанія "Центренерго", яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна, вперше в своїй історії розпочала експорт електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

Першим зарубіжним покупцем електроенергії стала Молдова.

У Фонді вважають, що експорт надасть можливість "Центренерго" зменшити залежність від ситуації на вітчизняному ринку електроенергії і отримати доступ до ринків ЄС.

"Компанія працює над розвитком співпраці з європейським енергетичним сектором, щоб збільшити обсяги експорту електроенергії", – йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

Нещодавно Україна відновила експорт електроенергії через профіцит у системі.

Покупцями електроенергії є Словаччина, Польща та Молдова.

До складу "Центренерго" входять Трипільська, Зміївська та Вуглегірська (тимчасово окупована) ТЕС.

"Центренерго" за підсумками минулого року отримала 7,24 мільярда гривень збитку, що перевищив показник за 2021 рік у понад 7 разів.