Мінекономіки: Польща спростила експорт безпілотників до України

Від завтра експорт дронів з території Польщі до України може здійснюватися на основі загального дозволу, наданого Міністром розвитку і технології Польщі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка Міністерства економіки України.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БпЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними" , - сказав заступник Міністра економіки України Тарас Качка.

За його словами, уряд Польщі ухвалив важливе для України рішення і це звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

"Відтак, дозвіл стосується лише певної категорії дронів, визначених в розпорядженні. А саме - безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше ніж 1 година, і призначених для зльоту та обслуговування. Стабільний керований політ при поривах вітру не менше 46,3 км/год" , - додали у Міністерстві.

При цьому загальний дозвіл не надається у разі якщо експортер або постачальник знає або був поінформований про те, що вказані БпЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням та експлуатацією.

Нагадаємо, що 30 березня Кабмін ухвалив постанову, що на час воєнного стану спрощує процедуру ввезення комплектуючих для безпілотників.

Уряд підтримав ряд рішень, які значно спростять ввезення безпілотних літальних апаратів в Україну.