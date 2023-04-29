Погода в Україні 29 квітня: буде переважно тепло, але не скрізь

Сьогодні, 29 квітня, в Україні переважно буде досить тепла погода, але пощастить не всім. До прохолодного повітря місцями може долучатися рвучкий вітер та дощі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня суботи максимальна температура повітря становитиме +11...+16 градусів, в Луганській області - +17...+20 градусів" , - розповіла вона.

Але, за даними синоптика, вздовж смуги Харків - Полтава - Дніпро - Запоріжжя - Миколаїв - Херсон увірветься холодніше повітря.

"У цій зоні очікується лише +9...+12 градусів" , - констатувала Діденко.

Крім цього, у східній частині очікується рвучкий, часом до штормових поривів, вітер північно-західного напрямку.

А Дощі пройдуть на сході. місцями у центральній частині та на півдні, окрім Одеської області

"Решта України - у сухій погоді" , - попередила синоптик.

Як повідомлялось, частину України на вихідних накриють дощі з грозами. При цьому очікується штормовий вітер.

Нагадаємо, з 29 квітня по 2 травня у Києві та області очікуються заморозки. Температура повітря досягатиме 0 градусів.