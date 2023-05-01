Вночі сили ППО знищили 15 ворожих ракет із 18 - Залужний

Під час масованої ракетної атаки вночі 1 травня сили ППО знищили 15 крилатих ракет ворога з 18. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленегорськ (Мурманська обл.) та двох Ту-160 з району Каспійського моря" , - написав головком у соцмережах.

Залужний повідомив, що всього було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Також він зазначив, що Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України знищено 15 ракет.