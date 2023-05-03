ФСБ запевнює, що нібито попередила "теракт" у Криму

Російська ФСБ нафантазувала нові "теракти" і запевняє, що попередила їх. Росіяни стверджують, що цілями "атак" нібито була окупаційна "влада" Криму.﻿ Про це, з посиланням на "РИА Новости", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Росіяни звинувачують у підготовці так званих "терактів" Головне управління розвідки Міноборони, а організатором називають заступника керівника Офісу президента Романа Машовця.

ФСБ стверджує, що нібито попередила серію "терактів", цілями яких були так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов, "спікер парламенту" Володимир Констянтинов, "мер" Ялти Яніна Павленко.

Крім того, російські силовики нафантазували, що затримали "членів української агентурної групи", і кажуть, що до неї входили росіяни та українці, а громадянин України та Болгарії нібито доставляв вибухівку і зброю.