Британія внесе ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, - ЗМІ

Британія має намір офіційно внести ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, щоб посилити тиск на Росію.﻿ Про це, з посиланням на The Times, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Повідомляється, що рішення було ухвалено після двох місяців роботи над юридичним обґрунтуванням цього кроку.

Внесення до списку терористичних організацій "неминучим" і очікується протягом декількох тижнів, повідомило журналістам джерело в британському уряді.

Приналежність до ПВК, відвідування її зборів, носіння символіки та будь-яка підтримка вважатиметься у Британії кримінальним злочином, а найманці опиняться в одному списку з бойовиками угруповань "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

На групу також буде накладено фінансові санкції, які обмежать здатність ПВК "Вагнера" залучати гроші через британські банки.

Раніше ми писали, що Нацасамблея Франції (нижня палата парламенту) закликала включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних угруповань ЄС.