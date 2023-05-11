Доходи РФ від нафти та газу впали більш ніж на 50%

За даними Міністерства фінансів РФ, у січні-квітні нафтогазові доходи Росії скоротилися на 52% порівняно з показниками минулого року за аналогічний період.

За перші чотири місяці цього року нафтогазові доходи Росії становили 2,3 трлн рублів, а ненафтогазові - 5,5 трлн рублів.

Усього за період із січня до квітня бюджет РФ отримав 7,8 трлн рублів, що на 22% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому витрати РФ за січень-квітень становили 11,2 трлн рублів, що на 26% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

У російському Мінфіні падіння нафтогазових доходів пояснили зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням експорту газу.