З ринку Росії йде другий найбільший світовий виробник алкоголю

Другий найбільший світовий виробник алкоголю, французька компанія Pernod Ricard у п'ятницю, 12 травня, оголосила про повний вихід із російського ринку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в заяві компанії.

"Pernod Ricard може підтвердити, що припиняє весь експорт своїх міжнародних брендів до Росії наприкінці квітня 2023 року" , – зазначили в пресслужбі.

Там додали, що також припинять дистрибуцію своєї продукції в Росії, що, як очікується, займе кілька місяців.

Pernod Ricard – власник бренду шведської горілки Absolut, яка минулого місяця заявила про відновлення експорту до Росії.

Відновлення імпорту горілки в РФ викликало шквал критики, зокрема й від високопосадовців. Крім того, відомі бари й ресторани Стокгольма припинили продаж продукції Pernod Ricard, а в соцмережах почали ширитись заклики до повного її бойкоту.

Після цього виробник горілки Absolut оголосив про припинення всього експорту до Росії.