ЗСУ: Росіяни стягують до околиць Бахмута десантно-штурмові загони

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що просування ЗСУ на Бахмутському напрямі – це перший успіх наступальних дій у ході оборони Бахмута. Заступник міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що у місті тривають важкі бої – окупанти підтягують до околиць десантно-штурмові загони.

"У Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч усьому вдалося нашим військам кілька днів просуватися. Це все завдяки надможливостям та професіоналізму наших військових. Росіяни не змінюють мети. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Продовжуються важкі бої. Продовжується оборона Бахмута" , - зазначила Маляр.

"Просування наших військ на Бахмутському напрямі – це перший успіх наступальних дій у ході проведення операції з оборони Бахмута.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатися вперед та знищувати ворога навіть у таких надскладних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Водночас нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які борються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей.

Втім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута продовжується. Усі необхідні для оборони рішення ухвалено.