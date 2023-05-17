СБУ викрила блогерів та заблокувала камери, які "засвітили" роботу ППО

Правоохоронці встановили особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки Росії на Київ.

У ніч на 16 травня ці кияни здійснили несанкціоновану фото- та відеозйомку роботи української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах.

Серед іншого – фігуранти зафіксували результати знищення російських крилатих та балістичних ракет. Тим самим вони могли розкрити місце розташування та специфіку роботи вітчизняної ППО.

За лічені хвилини ці відео "підхопили" численні телеграм-канали та російські пропагандистські паблики. Серед них – інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора.

Крім того, повідомляється, що кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони.

За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі кількох столичних комерційних структур.

При цьому доступ до знятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які виклали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Youtube.

Отриману таким чином інформацію окупанти використовуватимуть для коригування повторних повітряних ударів по столиці України.

Під час невідкладних слідчих дій щодо місць фактичного проживання фігурантів було вилучено мобільні телефони та комп'ютерну техніку, які вони використовували для поширення забороненого контенту.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних сил України або інших утворених відповідно до законів України військових формувань, скоєне в умовах воєнного стану).

Продовжуються комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує від 5 до 8 років ув'язнення.

Правоохоронці вкотре наголошують на забороні знімати та оприлюднювати відео- та фотоматеріали про діяльність Сил оборони, а також наслідки ворожих обстрілів .

Публікація таких фото- та відеоматеріалів у мережі розцінюється як коригування ворожого вогню та є злочином, який карається відповідно до закону