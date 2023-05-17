Спікер Повітряних сил: Знищити Patriot "Кинджалом" неможливо

Спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що зенітно-ракетний комплекс "Patriot" неможливо знищити одним ударом, навіть якщо це ракета "Кинжал".

"Результат протиповітряного бою може бути різний. Але вчора ми взагалі сказали: "без коментарів". Не коментуємо брехуна Конашенкова, який уже 8 разів поспіль знищив увесь склад нашої авіації. Якби в нас було стільки літаків, скільки вони "знищили", мабуть, ми вже давно б перемогли.

Я хочу сказати: не хвилюйтеся за долю "Patriot". З технічної точки зору "Patriot" – це комплекс, батарея, дивізіон, система, всі по-різному називають і ніхто не може зрозуміти, з чого він складається" , - заявив спікер ПС ЗСУ.

Ігнат зазначив, що дивізіон – це командний пункт, в якому стоїть бойова обслуга, відстежує повітряні цілі та отримує інформацію про повітряну обстановку в зоні своєї відповідальності. Таким чином він відпрацьовує за повітряними цілями.

Комплекс може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі.

За словами речника ВС, саме автоматичний режим роботи "Patriot" дозволяє йому без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі: "Автоматика – швидкість прийняття рішень, виявлення цілей та застосування озброєння".

Ігнат додав, що є радар і до 8 пускових установок, кожна з яких оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами, які розташовані на відстані, вони забезпечують пуски ракет.

"Ну, знищити систему якимось там "Кинджалом" - ну, це неможливо. Тому все, що там вони (росіяни - ред.) розповідають, нехай залишиться в їхньому архіві пропаганди" , - наголосив він.

Ігнат не зміг сказати, що було цілями 6 ракет "Кинжал", збитих над Києвом у ніч проти 16 травня.

"Те, що летіли (ракети) на столицю чи на Київщину, – це 100%. Це факт, тому що всі бачили, що розривалося в небі. Якщо перехоплює ракета цей "Кинжал" або інші ракети високо в небі, то вирахувати, куди саме цілилися, ми не можемо. Там відхилення на кілька градусів ракети - і вона вже летить на десяток кілометрів далі" , - зазначив Ігнат.

"Ми не дізнаємося, куди цілилися, тому що цілі були знищені. І добре, що не дізнаємося" , - сказав він.

Ігнат додав, що росіяни мають кілька списків пріоритетних цілей по всій Україні: це і військові, і інфраструктурні об'єкти, і склади, і об'єкти паливно-енергетичного сектора.

Раніше в Міноборони Росії заявили, що нібито "високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал" у місті Київ уражений зенітний ракетний комплекс "Patriot" виробництва США".

У США не підтвердили знищення ЗРК "Patriot" в Україні, проте, за деякою інформацією, комплекс міг бути пошкоджений.