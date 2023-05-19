CNN: Байден на саміті G7 підтримав навчання українських пілотів на F-16

Сполучені Штати Америки підтримують спільні зусилля союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив президент США Джо Байден під час саміту G7, повiдомляє CNN.

Як розповів один з чиновників, навчання на винищувачах не відбуватиметься в США, однак американський персонал братиме участь разом з європейськими союзниками й партнерами. Очікується, що навчання триватимуть кілька місяців й можуть розпочатись "найближчими тижнями".

"Оскільки навчання відбуватимуться протягом наступних місяців, наша коаліція країн, які беруть участь у цих зусиллях, вирішить, коли фактично надати літаки, скільки ми надамо і хто їх надасть" , - сказав чиновник.

Також він додав, що сьогодні США та союзники зосередились на наданні Україні переважної більшості систем, озброєнь та тренувань, необхідних для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку, а вдосконалення Повітряних сил ЗСУ - відображають довгострокову відданість самообороні нашої країни.

Винищувачі для ЗСУ

16 травня, прем'єр Британії Ріші Сунак та його нідерландський колега Марк Рютте домовилися працювати над створенням коаліції для передачі Україні винищувачів F-16.

Як писало NYT, низка країн Європи готові надіслати F-16 ЗСУ, однак влада США деякий час не дозволяла розпочати навчання українських пілотів на них. Зрештою група з 14 членів Конгресу США надіслали листа Байдену з проханням розблокувати постачання.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, глави міністерств оборони країн-членів Альянсу порушать питання передачі нашій країні літаків під час саміту у Вільнюсі.