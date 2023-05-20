Британська розвідка: Росія кидає нові сили на захоплення Бахмута

Росія продовжує стягувати додаткові сили до міста Бахмут Донецької області, яке майже повністю перебуває під її контролем, аби остаточно захопити його й заявити про "певний успіх" у війні з Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в суботньому огляді розвідувального співтовариства Міністерства оборони Великої Британії.

За оцінкою британської розвідки, за останні чотири дні Росія, ймовірно, перекинула до кількох батальйонів для посилення Бахмутського напрямку.

Це сталося після того, як українські війська здобули тактичні переваги на флангах міста, а також після "публічно озвучених сумнівів" щодо готовності приватної військової компанії "Вагнера" продовжувати бойові дії в цьому секторі.

"Зважаючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає в Україні відносно невелику кількість незалучених до бойових дій підрозділів, така передислокація є значним кроком з боку російського командування" , – вважають у розвідці британського Міноборони.

Там додають, що російське керівництво, ймовірно, й далі розглядає захоплення Бахмута як ключову військову мету в найближчій перспективі, яка дозволить "заявити про певний успіх у конфлікті".

У Міноборони Британії також висловлювали припущення, що на 15-тий місяць повномасштабної війни сили РФ навряд чи будуть здатні до ефективного контролю своїх дій вздовж усієї лінії фронту.