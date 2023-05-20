В Харківській та Херсонській областях двоє цивільних постраждали через російські міни
В селі Руські Тишки Харківського району на ворожій міні "Пелюстка" підірвався цивільний. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні у селі Руські Тишки Харківського району 43-річний чоловік наступив на власному подвір’ї на міну "Пелюстка". Госпіталізований у стані середньої тяжкості. Наразі лікарі надають йому всю необхідну допомогу", - пише Синєгубов.
Інший випадок стався в Херсонській області поблизу села Клапая. На вибухівці підірвався 48-річний тракторист. В чоловіка діагностували множинні осколкові поранення.
"Постраждалого доставили до найближчого медзакладу, де йому надали допомогу. Від госпіталізації чоловік відмовився", - пише Херсонська ОВА.
Зібрались в ліс?
Варто відзначити, що ДСНС закликає цивільних уникати походів до лісу, які розташовані на територіях, де велися або ж ведуться бойові дії.
"Піротехніки ДСНС продовжують очищати територію України від ворожих вибухонебезпечних предметів. Не поспішайте наражати себе на небезпеку! Повірте, найкращі прогулянки ще попереду!", - відзначає пресслужба.
Сьогодні важливо дотримуватись правил безпеки на деокупованих територіях:
- уникати відвідування лісових масивів та полів;
- при виявленні підозрілих чи незнайомих предметів - не наближатися;
- заборонено переміщати боєприпаси;
- повідомляти про факт виявлення за номерами телефонів 101 або 102.