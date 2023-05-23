У російському Бєлгороді атаковано будівлю ФСБ – росЗМІ

Російські медіа повідомляють про "приліт" по офісу ФСБ у місті Бєлгород РФ – на будівлю нібито скинули вибухівку, повідомляє Українська правда.

Як повідомляє видання "SOTA", удар по будівлі ФСБ підтвердив провладний Telegram-канал "Рыбарь" (заблокований на території України – ред.), додавши, що атаковано також будівлю місцевого МВС.

Інформацію про вибух у будівлі ФСБ також підтвердив телеграм-канал "Readovka".

"У Бєлгороді, ймовірно, на будівлю ФСБ скинуто вибухівку з дрону. На даху однієї з будівель видніється дим. Дорогу до будівлі перекрито. На місці вже знаходяться пожежні та оперативні служби" , – пише видання.

Повідомляється, офіційна російська влада наразі ніяк не прокоментувала ситуацію з вибухом у Бєлгороді. При цьому зазначається, що через введений у місті режим контртерористичної операції будь-які публікації без посилання на офіційні джерела зараз у регіоні заборонені.