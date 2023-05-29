У Держприкордонслужбі спростували інформацію про заборону виїзду 17-річним юнакам

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про заборону виїзду 17-річним юнакам
Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

Заборону виїзду чоловіків за кордон не поширюється на 17-річних юнаків. Про це заявили у Державній прикордонній службі України, повідомляє Новое время.

Там зазначили, що після запровадження в Україні воєнного стану обмежено виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років (окрім певних винятків).

"На 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються! ДПСУ при оформленні громадян керується вимогами постанови Кабміну № 57", — резюмували там.

В Україні з 24 лютого діє воєнний стан і загальна мобілізація. Державні органи заборонили чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон через воєнний стан. На початку березня в соцмережах почали поширювати фейкову інформацію про заборону на виїзд чоловікам від 15 до 18 років.

Українські прикордонники це спростували, назвавши документ фейком, який складено "зі значними русизмами та помилками".

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