Посли ЄС оголосили демарш Грузії через відновлення авіасполучення з РФ

Посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський у понеділок передав грузинському віцепрем’єр-міністру, голова Міністерства економіки Левану Давіташвілі демарш у зв’язку з відновленням прямого авіасполучення між Тбілісі та Москвою, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Interpressnews.

Разом із Герчинським з грузинським віцепрем’єром зустрілись посли усіх 27 держав Європейського Союзу.

"Ми повідомили йому (Давіташвілі – ред.), що шкодуємо через рішення уряду Грузії відновити пряме авіасполучення з Росією. Ми повідомили, що це рішення суперечить одностайному рішенню всіх 27 членів ЄС не здійснювати прямі перельоти до Росії та з неї та не допускати прольоту російської авіації над територією держав-членів ЄС" , – розповів посол журналістам.

Він підкреслив: хоча рішення про відновлення авіарейсів ухвалювала саме Росія, воно також потребувало згоди грузинського уряду на це.

"Ми також висловили своє занепокоєння, що це рішення суперечить нашій рішучості ізолювати Росію та чинити тиск на Росію, аби вона змінила свої дії щодо жорстокої, агресивної війни, яку досі веде в Україні" , – зазначив європейський дипломат.

Віцепрем’єр Грузії своєю чергою заявив, що запевнив європейських послів: компанії, що перебувають під санкціями ЄС, не будуть обслуговувати авіарейси, а всіх прибулих росіян будуть ретельно перевіряти.

Заборона на польоти російських авіакомпаній до Грузії діяла з 2019 року. Її зняли 15 травня 2023 року. Того самого дня в Росії скасували візовий режим для громадян Грузії.

Ці події викликали протести опозиції в Тбілісі, а президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот Georgian Airways через відновлення польотів до Москви.