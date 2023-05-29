Мер Харкова відповів голові Бєлгородщини і назвав його область "БНР"

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков запропонував приєднати Харківську область до його регіону. Мер Харкова Ігор Терехов назвав це маячнею, повідомляє Українська правда.

Про це передає "Настоящее время".

Гладков заявив, що найкращий спосіб вирішити "проблему обстрілів" у його регіоні - "приєднати Харківську область".

"Смішно це чути. Бєлгородська область сприймається в Харкові виключно як "БНР" ("Бєлгородська народна республіка"). Тому нехай та маячня, яку він виголосив, буде втішною для нього".

Терехов нагадав, що російські війська намагалися захопити Харків від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, проте ще у вересні минулого року майже повністю пішли з регіону.

"Для довідки можу нагадати, що, якщо взяти населення Бєлгорода, це всього лише один район Харкова. Теж для історії: колись дуже давно була Харківська область, до складу якої входило місто Бєлгород. До цього ми не будемо йти. Але те, що сьогодні стосується суверенітету і територіальної цілісності, то Україна - суверенна держава, Харків - українське місто, був, є і буде ним".

Довідково: У червні 1919 року Бєлгород і вся територія Бєлгородського повіту були зайняті військами Збройних сил Півдня Росії - Добровольчою армією Володимира Май-Маєвського. Бєлгородський повіт входив до складу Харківської області Півдня Росії до кінця 1919 року.

На початку осені 2022 року українські війська пішли в контрнаступ на Харківщині і дуже швидко звільнили від російської окупації майже всю область.