Противник намагався піти в наступ на Куп'янському напрямку – зведення ОВА

Минулої доби російські окупанти намагалися піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального на Куп'янському напрямку, але відступили з втратами, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведеннях обласних військових адміністрацій.

"На лінії зіткнення найгарячіше на Куп'янському напрямку. Минулої доби ворог намагався піти в наступ в районі Масютівки та Крохмального, але відступив з втратами" , — йдеться в повідомленні.

В Луганській області росіяни вели наступальні дії виключно на Сватівщині, а саме — в районі Стельмахівки та Новоселівського, де на обидва населені пункти залишилася одна цивільна особа.

На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Синельниківський район. Вдарили по Покровській громаді зі "Смерча" і "Торнадо-С". Там загинула жінка 1972, поранено 10 осіб, з них одна – дитина 2011 року народження.

В Харківській області внаслідок ракетного удару по смт Ківшарівка Куп'янського району, поранення зазнали та були госпіталізовані 5 людей - 3 літні жінки, чоловік 64 років та 14-річний підліток. Вагітна жінка та 10-річна дитина отримали допомогу на місці.

В Донецькій області росіяни здійснили 24 обстріли. Обстріляли 9 населених пунктів. На Донеччині за добу загинули 2 людини, 10 поранених.

На Херсонщині за добу противник здійснив 52 обстріли (343 снаряди), з них по м.Херсон – 10 обстрілів (50 снарядів). Через ворожий обстріл селища Козацьке Новокаховської громади у власному будинку загинув 61-річний чоловік. З деокупованої території області евакуювали 100 осіб.