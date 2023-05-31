У Латвії парламент обрав нового президента: що про нього відомо

Депутати Сейму Латвії обрали президентом Латвії багаторічного міністра закордонних справ Едгара Рінкевича, висунутого прем'єрською партією "Нова Єдність". Він обійматиме цю посаду в наступні чотири роки, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

У своїй промові в Сеймі Рінкевич сказав, що сьогодні тим маленьким хлопчикам і дівчаткам, які тільки мріють здобути медалі на чемпіонаті світу або стати президентом, здається, що це, напевно, маломожливе. Але насправді - все можливо.

Що відомо про нового президента

Едгар Рінкевич народився в Юрмалі 1973 року. 1995 року захистив ступінь бакалавра на Історико-філософському факультеті Латвійського університету. Крім рідної латиської, добре володіє англійською та російською мовами, добре - французькою.

Починав кар'єру журналістом Латвійського радіо, вже тоді, 1993-1994 років, спеціалізувався на темі зовнішньої політики та міжнародних відносин.

З 1995 року - кар'єра у Міністерстві оборони. З 2008 по 2011 рік – керівник Канцелярії президента Валдіса Затлерса.

У 2011 році став міністром закордонних справ в уряді Валдіса Домбровскіса ("Нова Єдність"). З того часу - незмінний глава МЗС у різних урядах.

У листопаді 2014 року Едгар Рінкевич зробив камінг-аут і став першим політиком в історії Латвії, який відкрито визнав свою гомосексуальну орієнтацію.

За підсумками останніх виборів у Сейм Рінкевич став одним із найпопулярніших політиків країни, отримавши 35 072 плюси виборців. У прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша - 35 013 плюсів.

Вважають, що Рінкевич представляє більш модерністське, ліберальне крило "Нової Єдності".

Повноваження президента

Латвійська Республіка є парламентською державою. Основними завданнями президента є представництво Латвійської Республіки на міжнародному рівні з метою забезпечення політичної стабільності в країні.

Президент має право законодавчої ініціативи, тобто, він може подати до парламенту проект закону. Президент має право скликати і проводити екстрені засідання уряду, а також прохати про проведення позачергових сесій Сейму. Він є верховним головнокомандувачем збройних сил Латвії.

Нагадаємо, раніше діючий президент Латвії Егілс Левітс відмовився від участі у майбутніх виборах глави держави через загрозу впливу на кандидатів проросійських сил.