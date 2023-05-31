Зеленський провів виїзду ставку: заслухав Сирського, Неїжпапу, Москальова

Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки верховного головнокомандувача в Одесі 31 травня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив президент у Telegram.

"Виїзна Ставка в Одесі. Заслухали командувача (оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" Едуарда − ред.) Москальова щодо оперативної ситуації в зоні його відповідальності.

Окрема доповідь віцеадмірала (командувача Військово-Морських Сил ЗСУ Олексія − ред.) Неїжпапи: захист узбережної інфраструктури, функціонування зернового коридору й інші важливі питання".

Також на ставці заслухали представників Генштабу та Міноборони.

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Хортиці.

Крім того, за словами Зеленського, були важливі доповіді Буданова та Малюка щодо заходів у межах їхньої компетенції, але подробиць президент не надав.