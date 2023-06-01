ISW: Кремль хоче замінити "вагнерівців" на кадировців

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль має намір замінити в наступальних операціях в Україні "вагнерівців" (після їхнього виведення з Бахмута) на кадировців, повідомляє Українська правда.

В огляді зазначається, що російське військове командування, ймовірно, віддало наказ військам глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова розпочати наступальні операції в Україні після виведення сил ПВК "Вагнера" з Бахмута.

Аналітики вказують на те, що Кадиров заявив 31 травня, що чеченські сили отримали новий наказ і взяли на себе відповідальність за лінію фронту в Донецькій області.

Він також сказав, що чеченські підрозділи повинні розпочати "активні бойові дії" і "звільнити низку населених пунктів".

Кадиров додав, що чеченський спецназ "Ахмат" і полк спеціального призначення "Північ-Ахмат" перекинуті на Мар'їнський напрямок на південний захід від Донецька.

Крім того, Міністерство оборони Росії заявило, що штурмові загони 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу і спецназу "Ахмат" проводять наступальні операції на Мар'їнському напрямку.

В інституті повідомляють: станом на момент написання огляду ISW не помітила жодних ознак наступальних операцій чеченців у Запоріжжі чи Херсоні.

Фахівці сказують на те, що чеченські сили в основному діяли в тилу після участі в боях за Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ – за винятком деяких наступальних дій навколо Білогорівки у Луганській області.

ISW також спостерігав, як сили Кадирова діяли як поліцейські сили в тилу на півдні України і проводили локальні розвідувальні операції в Запорізькій області.

У звіті підсумовують: "Обмежена участь чеченських підрозділів на фронті поряд з тим, що Кадиров приділяє велику увагу вербуванню, може свідчити про те, що він не поспішає залучати свої сили до наступальних операцій в Україні, незважаючи на свої ультранаціоналістичні наративи".

Також аналітики додають: якщо заяви Кадирова про те, що в Україні перебуває 7000 їхніх бойовиків, близькі до правди, його сили не зможуть успішно провести кілька значних наступальних операцій.

За даними американського інституту, Кремль також може намагатися розірвати відносини Кадирова і засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і знову підкреслити федеральну владу над чеченськими силами.

Основні висновки ISW за 31 травня: