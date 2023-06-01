Генштаб: Росіяни перетворюють ЗАЕС та Енергодар на військову базу

Окупанти не враховують численні заклики з боку Міжнародного агентства з атомної енергії та продовжують перетворювати окупований Енергодар Запорізької області на військово-логістичну базу. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Завод "Нестандартного обладнання та трубопроводів" перетворили на майстерню з ремонту танків та військової техніки, а завод "Спеціальних конструкцій" та "Домобудівний комбінат" окупанти перетворили на склад військової техніки, зброї та боєприпасів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вже неодноразово заявляв, що ЗАЕС не повинна використовуватися як сховища або база для військовослужбовців та зберігання важкого озброєння, наприклад, реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем та боєприпасів, танків.

Щодо ситуації на фронті, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби ЗСУ відбили на цих напрямках 21 ворожу атаку.

На Бахмутському напрямку рашисти спробували наступати у напрямках Оріхово-Василівки та Білої Гори. На Мар'їнському напрямі захисники відбили всі атаки противника в районі міста Мар'їнка. Там же ворог завдав авіаційного удару. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не робив.

На Куп'янському напрямку спроба наступу росіян на захід від Масютівки Харківської області та у напрямах Новоселівського та Стельмахівки Луганської області була невдалою.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії на південь від Білогорівки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів у районах Тернів та Сіверської Донецької області. Артилерійські обстріли зазнали Невського та Білогорівку Луганської області та Новосадового, Торського та Спірного в Донецькій області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районі Вугледару та Пречистівки. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається постійною, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Запорізькому та Херсонському напрямках супротивник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріл численних населених пунктів.