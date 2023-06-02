Воллес: Україна не приєднається до НАТО найближчим часом

Голова Міноборони Британії Бен Воллес, який висловив бажання стати наступним генсеком НАТО, не вважає, що Україна зможе приєднатися до Альянсу найближчим часом. ﻿Про це він заявив в інтерв’ю The Washington Post, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до НАТО, Воллес вказав на існуючі розбіжності щодо шляху Києва до Альянсу. Він зауважив, що НАТО, як і ЄС, не мають повторювати помилки минулого, даючи надмірні обіцянки таким претендентам, як Україна.

"Ми повинні бути реалістами і сказати: "Цього не станеться у Вільнюсі; цього не станеться найближчим часом" , – заявив Воллес, маючи на увазі саміт лідерів НАТО, запланований на липень.

"Але що можуть зробити ті держави, які хочуть бути більш орієнтованими на майбутнє, щоб допомогти Україні і надати їй не 100-відсоткову, але подібну до тієї, яку надає НАТО, допомогу?" – поставив запитання очільник Міноборони Британії.

Воллес сказав, що низка країн готові укласти двосторонні або багатосторонні "пакти про взаємну оборону" з Україною і взяти на себе зобов'язання щодо довгострокових планів розбудови військового потенціалу країни, щоб переконатися, що вторгнення в Україну у майбутньому буде дорого коштувати Росії чи комусь іншому.

На думку Воллеса, такі двосторонні домовленості можуть мати успіх у стримуванні Росії, оскільки "російські сухопутні війська будуть значно виснажені протягом наступних 10 років".

Воллес зазначив, що західні країни, як і раніше, підтримують надання зброї та фінансування Україні, не чинячи тиску на Київ з метою початку мирних переговорів з Росією.

У той самий час прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у п’ятницю заявив, що "законне місце України – в НАТО".

Президент Володимир Зеленський розраховує на крок вперед у зближенні з Північноатлантичним альянсом і стверджує, що гарантії безпеки потрібні лише до того часу, поки Україна не буде в НАТО.