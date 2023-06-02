Бізнес-партнера Коломойського підозрюють у привласненні 600 млн грн "Укртатнафти" — СБУ

У СБУ заявили, що викрили масштабну схему привласнення грошей колишніми топменеджерами ПАТ Укртатнафта, повідомляє Новое время.

До схеми причетний колишній член наглядової ради компанії та бізнес-партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман. За даними слідства, за його ініціативою в перший день повномасштабного вторгнення Росії з рахунків Укртатнафти вивели майже 600 млн грн. У СБУ вважають, що організатори схеми переказали гроші підконтрольній компанії і не розрахувалися з реальним постачальником нафти.

"24 лютого 2022 року Укртатнафта перерахувала на підконтрольну європейську компанію майже 600 млн грн, які передбачалися іншому постачальнику для оплати раніше зафрахтованих 84 тис. тонн сирої нафти. На момент махінації ця сировина уже перебувала в Одеському порту і мала бути доставлена для подальшої обробки на Кременчуцький НПЗ. Для реалізації оборудки колишній топменеджмент Укртатнафти створив „договір-клон“, в якому змінив реквізити отримувача платежу" , — розповіли у спецслужбі.

Правоохоронці склали підозру Кіперу — колишньому члену наглядової ради Укртатнафти і фактичному власнику компанії-нерезидента, на яку вивели майже 600 млн грн. Підозра стосується:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

▪️ ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення); ▪️ ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).﻿

Інфографіка: СБУ

За даними СБУ, Кіперман перебуває за кордоном, його можуть оголосити в міжнародний розшук.

Наприкінці травня в СБУ повідомили, що за фактом ухилення від сплати податків підозру отримав колишній директор компанії, який перебуває під вартою. СБУ та БЕБ викрили керівництво компанії у привласненні нафтопродуктів на загальну суму понад 2 млрд грн. Після цього Укртатнафта компенсувала держбюджету 1,2 млрд грн податкових боргів.