ISW: Підрозділи РФ сперечаються за вплив ще до ймовірних успіхів на фронті

ПВК "Вагнера", батальйон "Спарта", а також оперативно-тактичні бойові з'єднання "Каскад" та "Русич" ще до помітних успіхів на фронті сперечаються в інформаційному просторі про найбільший вплив на суспільство та керівництво Кремля, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це йдеться у звіті ISW.

Дискусії щодо впливу різних підрозділів на локальні просування окупантів у районі Мар'їнки та Бахмута збігаються з повідомленнями про прибуття в Україну чеченських формувань.

На думку аналітиків ISW, підтримка дискусій про роль підрозділів у незначних поступах, ймовірно, спрямована на те, щоб підірвати здатність голови Чечні Рамзана Кадирова використати будь-які наступні тактичні успіхи для підвищення свого авторитету та повторного використання своїх воєнізованих формувань як основну нерегулярну наступальну силу.

Багато нерегулярні формування можуть бути обурені спробою Кадирова взяти на себе відповідальність за будь-який успіх після кількох місяців наступальних операцій на виснаження.

Ключові висновки ISW:

Міноборони РФ продовжує непропорційно реагувати на обмежені рейди на територію Росії.

Окремі російські блогери продовжують використовувати ситуацію у Білгородській області для критики російського керівництва.

У ніч з 1 на 2 червня війська РФ завдали чергової серії ударів по Україні із застосуванням крилатих ракет і безпілотників іранського виробництва.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що заклики до припинення вогню є неприйнятними, оскільки вони дозволять Путіну зміцнити контроль над окупованими територіями.

Російські війська продовжували наземні атаки на Куп'янському та Кремінському напрямках, також окупанти провели локальні атаки у Мар'їнці.

Російське джерело стверджувало, що ЗСУ досягли територіальних успіхів у ході обмежених контратак на півдні Донецької області.

Російські джерела стверджують, що Україна завдала удару по території порту в окупованому Бердянську Запорізької області ракетами Storm Shadow.

Російська окупаційна влада продовжує насильно вивозити до Росії українських дітей під виглядом програм медичної реабілітації.

Ситуація з ПВК "Вагнера"

Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що його найманці виходять із Бахмута. В Інституті вивчення війни наголошували на тому, що бойовики ПВК "Вагнера", ймовірно, не зможуть піти з Бахмута без втрат, оскільки перебувають у безпосередньому контакті з українськими військами.

Раніше спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗСУ завдали ПВК "Вагнера" у Бахмуті величезних втрат.

До того ж, російські військові та найманці ПВК "Вагнера" продовжують дезертувати з бойових позицій, відмовляючись чи боячись воювати проти ЗСУ. Зокрема, в районі Бахмута близько 30 найманців із ПВК "Вагнера" самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку.