Які наслідки потягне підрив Каховської ГЕС - експерти

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За попередніми даними, приблизно 80 населених пунктів можуть зазнати підтоплень. Наразі з сіл і міст, які перебувають в зоні загрози, евакуйовують місцеве населення. Однак, окрім переселення людей, теракт армії РФ матиме й інші наслідки, пише Юлія Гаюк, РБК-Україна.

Соціальна інфраструктура

Помічник-консультант Верховної Ради України Микола Вольківський розповідає, що найперший і найголовніший ризик - це значні підтоплення територій. Вода продовжує прибувати, тому ситуація лише погіршується.

"Оскільки рівень води в Херсонському водосховищі продовжує падати з тривожною швидкістю, ризик подальшого затоплення зростає, погіршуючи й без того жахливі обставини, з якими стикаються постраждалі населені пункти" , - зазначає експерт.

Станом на зараз на Google-картах позначено, де саме стався прорив води.

Скриншоти

Попередньо загроза підтоплення існує для таких населених пунктів:

Правий берег:

Миколаївка;

Ольгівка;

Львово;

Тягинка;

Понятівка;

Іванівка;

Токарівка;

Придніпровське;

частково місто Херсон - Острів/Корабел.

Лівий берег:

Нова Каховка;

Дніпряни;

Олешки та населені пункти в районі Олешок;

Кардашинка;

Кохани;

Гола Пристань;

Рибальче.

Промисловий еколог Наталя Козбур зазначає, що рівень води у водосховищі вже піднявся до катастрофічного. Вона додає, що вся інфраструктура на постраждалих територіях буде знищена внаслідок прориву стихії.

"Електропостачання - це ціла мережа. Це означає, що відключено буде не лише один район, а й усі суміжні. Тому масштаби будуть більшими, ніж показують карти. Усі комунікації для життєдіяльності людей будуть порушеними" , - пояснює вона.

Каховська ГЕС після руйнування окупантами

Таким чином постає проблема відновлення придатності до життя регіонах півдня. Це може призвести до тимчасового знелюднення певних населених пунктів і нової хвилі біженців в інших містах.

Вплив на навколишнє середовище

Ті живі організми, які проживають не у воді, або зазнають значних втрат свого виду, або будуть змушені переміщуватися. Тому вплив підриву ГЕС матиме значний вплив на флору та фауну.

"Масштаби екологічної катастрофи вийдуть далеко за межі України й торкнуться всього Чорноморського регіону. Шкода, нанесена цим терористичним актом росіян довкіллю, буде всеосяжною, довготривалою і непоправною. Постраждає вся екосистема. Тому це по суті - реальний екоцид" , - каже президент Громади рибалок України Андрій Неліпа.

Наталя Козбур також додає, що розмитими можуть бути й кладовища, і сміттєзвалища. Це своєю чергою призведе до викиду у воду токсичних речовин.

Зараз відомо про потрапляння в Дніпро щонайменше 150 тонн машинного мастила. Проте є ризик, що витік збільшиться у два рази, тобто до 300 тонн.

Крім того, за її словами, внаслідок катастрофи відбулося знищення екосистем пониззя Дніпра та Каховського водосховища, знищення наземних біляводних екосистем та орнітофауни в зоні затоплення, знищення природно-заповідного фонду України, зоологічних та біологічних пам'яток, ландшафтних та ботанічних заказників.

А розмивання берегових ліній і ландшафту призводить до потрапляння у воду ґрунтових бактерій, що знижує її якість.

Проблема з водою в регіоні

Мешканців Херсонської області вже закликали запастися питною та технічною водою. Крім того, місцеві пабліки почали публікувати відео зі станом води в оселях людей не лише в Херсоні та області, а й навіть Криму.

Але руйнація дамби та інших її споруд може призвести до відсутності води взагалі.

"Падіння рівня води у Каховському водосховищі потягне за собою зменшення рівня ґрунтових вод - осушення криниць та зрошувальних каналів, а також річок. Якщо рівень знизиться хоча б на метр, то й питні водозабори не працюватимуть і населення не отримуватиме питну воду" , - пояснює Неліпа.

Він також додає, що Каховська ГЕС - це один з найбільших енергообʼєктів, дамба якої утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

Головним завданням водосховища є зрошення півдня України. За словами експерта, якщо не працюватимуть зрошувальні системи, постраждає сільськогосподарська сфера. Заповнити водосховище знову можна буде лише навесні, коли буде приплив води.

Каховську ГЕС повністю знищено. Відновленню вона не підлягає (фото: wikimedia.org)

Водночас еколог Наталя Козбур зазначає, що сфера сільського господарства постраждає чи не найбільше.

"Вони можуть бути зруйнованими. Попри те, яка там буде місцевість, загинуть і тварини, і будівлі зруйнуються. Все" , - каже вона.

Загалом передбачити ризики від неконтрольованого витоку води з Каховського водосховища дуже важко. Однак руйнування росіянами ГЕС є важливим нагадуванням як для України, так і для світу.