Британська розвідка оцінила ситуацію з підривом греблі Каховської ГЕС

Британська розвідка очікує на додаткові затоплення в наступні дні у зв'язку з подальшим руйнуванням дамби Каховської ГЕС. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії, повідомляє Українська правда.

У відомстві нагадують, що підконтрольну Росії Каховську греблю було частково зруйновано незадовго до 03:00 за місцевим часом 06 червня 2023 року. До 12:00 всю східну частину греблі, а також значну частину гідро- та інженерної інфраструктури було знесено.

Наголошується, що рівень води в Каховському водосховищі перед проривом був рекордно високим, що призвело до скидання особливо великої кількості води, яка затопила територію нижче за течією.

"Запорізька атомна електростанція, яка розташована за 120 км від греблі, навряд чи зіткнеться з негайними додатковими проблемами безпеки внаслідок падіння рівня води у водосховищі" , - йдеться в огляді.

"Структура дамби, ймовірно, ще більше погіршиться протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткове затоплення" , - йдеться в огляді.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що Росія досягне "нового дна", якщо з'ясується, що Москва відповідає за руйнування критично важливої дамби.