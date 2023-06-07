ЗСУ наступають під Бахмутом завдяки "капітальним" укріпленням - Міноборони

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр запевнила, що укріплення на Бахмутському напрямку готувалися заздалегідь.

"Так довго тримати оборону Бахмутського напряму і зараз на ньому наступати вдається зокрема завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість навколо - це фактично укріп. район.

Готувалося зміцнення заздалегідь силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально" , - заявила Маляр.

При цьому, за інформацією джерел видання УП, одна з досвідчених бригад ЗСУ у березні ночами копала окопи на цьому напрямі, які заздалегідь не були підготовлені, а наступного дня у ці окопи заходили росіяни.

Водночас, 6 червня президент Володимир Зеленський на запитання про неналежну підготовку укріплень у Бахмуті та поблизу нього заявив, що на Бахмутський напрямок направляли всю новітню техніку, яку отримувала Україна.

За його словами, на Бахмутський напрямок направляли крилаті ракети Storm Shadow, високоточні снаряди Excalibur, французькі самохідні гаубиці CAESAR, артилерію 155 калібру, РСЗВ Himars.

Він додав, що зміцнювали входи до міста, а сам Бахмут не готували до повномасштабної війни.

Маляр також повідомила, що зараз епіцентром бойових дій залишається схід, а на Бахмутському напрямку українські війська перейшли з оборони у наступ.

Зокрема, за минулу добу є просування на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Заступник Міноборони повідомила, що на цьому напрямку ворог перейшов до оборони, намагаючись утримати свої позиції: "Зараз ворог стягує свої резерви на цей напрям із глибини для захисту".

За її словами, вагнерівці залишаються подекуди в тилових підрозділах, а бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони.