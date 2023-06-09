Вода на Херсонщині починає спадати – голова ОВА

Рівень підтоплення на Херсонщині нарешті почав зменшуватися – за минулу ніч вода спала приблизно на 20 см, триває евакуація людей та тварин. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За оперативною ситуацією: у середньому правобережжям вода тримається на позначці 5,38 м, Херсоном - 5,35 м. Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода спала.

Попередньо на сьогоднішній ранок затоплено 3 624 будинки у 32 населених пунктах Херсонщини.

На ранок евакуювали 2 352 особи. Рятуємо і друзів наших менших – евакуйовано близько 550 тварин" , - заявив Прокудін.

Глава ОВА закликав усіх, хто знаходиться в зоні підтоплення виїжджати, а не намагатися пересидіти, тому що так люди наражають себе на небезпеку. Він запевнив, що влада допоможе з евакуацією, розселенням та матеріальною допомогою.

"Усі служби працюють цілодобово, кожен тримає свій фронт – і ніхто не скаржиться. Єдине, чого нам не вистачає – це лише часу. 24 години на добу мало, щоб вирішити всі питання. Але ми створили кол-центр 0 800 101 102, який оперативно прийматиме всі дзвінки" , - зазначив Прокудін.

Херсонська ОВА також закликала всіх волонтерів із човнами, які планували приєднатися до рятувальної операції, доки утриматися від відвідування Херсона. Прохання пов'язане з тим, що через постійні російські обстріли ситуація з безпекою в місті погіршилася.