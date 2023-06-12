ГБР передало ЗСУ авто родичів Медведчука та Козака на $1 млн

Співробітники ГБР передали на потреби однієї з бригад Збройних сил України 17 автомобілів, заарештованих у родичів екс-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака.

Зокрема, передано 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Вартість транспортних засобів становить 1,1 млн. доларів США.

Ці транспортні засоби належали підприємству родичів Медведчука та Козака, які причетні до фінансування збройної агресії Росії проти України. Вони також є суб'єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівській області.

Раніше за клопотанням ДБР у квітні 2022 року на ці автомобілі було накладено арешт у рамках розслідування кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр