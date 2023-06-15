Швейцарія має намір продати ФРН танки Leopard для України — Bild

Швейцарія має намір продати частину своїх списаних танків Leopard назад до Німеччини. Там їх модернізують і потім відправлять в Україну, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це пише німецьке видання Bild.

Швейцарський парламент більшістю голосів висловився за зняття з озброєння танків Leopard - необхідну умову для їх постачання до Німеччини.

Однак друга палата парламенту ще має проголосувати з цього питання. Після цього остаточне слово буде за урядом. Він уже висловив своє схвалення.

Зокрема, Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 танків Leopard.

Нейтралітет Швейцарії

Швейцарія з 1815 року дотримується політики нейтралітету. Берн не передає свою зброю для ведення війни, не надає іншої військової допомоги, а також не дозволяє реекспорт своєї зброї в треті країни. Це стосується і війни в Україні.

Швейцарія з лютого 2022 року надала Україні лише фінансову та гуманітарну допомогу. У травні 2023 року Берн зробив крок до постачання Україні озброєння. Проте поправки до закону про військове спорядження заблокували у нижній палаті парламенту.

При цьому на початку червня Сенат Швейцарії підтримав поправку до закону про військові матеріали, що може розблокувати реекспорт зброї в Україну.