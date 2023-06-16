У школі на Херсонщині окупанти облаштували катівню – Генштаб
Російські окупанти облаштували катівню на території школи у селищі Великі Копані Херсонської області, де в нелюдських умовах тримають проукраїнськи налаштоване населення, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 16 червня.
На тимчасово зайнятих територіях України фіксуються випадки насильницького викрадення проукраїнськи налаштованого населення, а також облаштування нових катівень для їх утримання.
Зокрема, одну з таких катівень російські терористи облаштували на території загальноосвітньої школи у селищі Великі Копані Херсонської області, відзначили в Генштабі.
Повідомляється, що у спортзалі школи підрозділи ФСБ РФ проводять допити.
Затриманих осіб окупанти тримають у жорстких, нелюдських умовах, застосовують до них тортури.