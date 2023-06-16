У Держдепі США прокоментували розгортання ядерної зброї РФ у Білорусі

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що американська сторона уважно стежить за ситуацією щодо розгортання ядерної зброї Росії на території Білорусі, повідомляє Європейська правда.

Слова Блінкена на пресконференції у Держдепі цитує телеканал CNN.

За словами очільника американської дипломатії, США не мають "жодних причин коригувати" свою ядерну політику і "не бачать жодних ознак" того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

"Що стосується самої Білорусі, то це ще один приклад того, що (самопроголошений президент Білорусі Александр, – ред.) Лукашенко робить безвідповідальний, провокаційний вибір поступитися контролем над суверенітетом Білорусі проти волі білоруського народу" , – сказав він.

Нагадаємо, 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Того ж дня самопроголошений білоруський президент Александр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали перекидати у Білорусь.

У п'ятницю російський президент Владімір Путін повідомив, що перші російські тактичні ядерні заряди вже перебувають на території Білорусі, а остаточно переміщення завершиться до кінця року.