НБУ пом’якшив фінансовий моніторинг операцій високопосадовців

Національний банк України унормував окремі питання ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів - політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

"Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в пресслужбі, такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

НБУ також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями. Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

Хто такі PEPs

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs - це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі/

В Україні до політично значущих осіб належать особи, які займають високі державні посади, це президент, прем’єр-міністр, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво НБУ тощо.

Відзначимо, нові норми закону про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, набрали чинності з 28 квітня 2020 року.

За новим законом категорія PEPs - це довічний статус після звільнення, тоді як раніше особа залишалася публічним діячем упродовж трьох років після звільнення з посади.