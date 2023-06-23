Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон — ФГВФО

Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон — ФГВФО
Фото: sluga-narodu.com

Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізосіб вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.

Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.

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