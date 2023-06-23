Сума вкладів українців у банках перевищила трильйон — ФГВФО
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України за травень зросла на 1,4 мільярда гривень та на 1 червня становила 1,07 трильйона гривень, повідомляє Економічна правда.
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Із загальної суми вкладів фізосіб вклади у національній валюті становили 670 млрд грн. Вклади в іноземних валютах - 398,7 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 червня 2023 року становила 3,1%.
Сума вкладів фізичних осіб-підприємців становила 122,7 млрд грн - 11,5% від загальної суми вкладів.