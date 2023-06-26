ЄС підготував вже 24 тисячі українських військових — Боррель

Європейський Союз у рамках своєї тренувальної місії для українців (EUMAM) підготував вже 24 тисячі українських військових, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі.

"Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії" , – сказав він.

Місія має завдання підготувати до 30 тисяч українських військовослужбовців у центрах, розташованих у країнах-членах ЄС.

"І, безумовно, мету в 30 тисяч (навчених солдатів. – Ред.) до кінця року буде досягнуто задовго до кінця року" , – зазначив Боррель.

Станом на квітень було відомо, що підготовку пройшли понад 16 тисяч військових Збройних Сил України.

Також Боррель повідомив, що Євросоюзу має намір продовжити свою тренувальну місію, оскільки ЄС планує продовжувати підтримувати Україну довгостроково.