Росія завдала удару по центру Краматорська, є загиблі — ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по закладу громадського харчування в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей, повідомляє Ліга.net.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, удару було завдано близько 19:32.

Він зазначив, що дані про постраждалих та руйнування уточнюються. На місці розгорнули оперативний штаб, поранені одержують необхідну допомогу.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що росіяни били двома ракетами — друга влучила в селище Біленьке.

Також він опублікував фото з місця удару в Краматорську, на якому можна побачити, що заклад практично повністю зруйнований.

Оновлено. Внаслідок атаки загинули 2 людини. Також 22 людей були поранені, з них 1 дитина. Пошкоджені будівля закладу харчування та кілька приватних будинків, повідомили﻿ в МВС.

Триває розбір завалів. За отриманою інформацією, там можуть знаходитися люди, додали у міністерстві.

Станом на 22:00, кількість загиблих зросла до трьох. 25 людей було поранено, повідомив﻿ голова ВП Андрій Єрмак.