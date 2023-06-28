Дуда розповів, коли Польща скасує обмеження на імпорт

Польща підтримує скасування обмежень та запровадження регулярного товарообігу між Україною та Євросоюзом після 15 вересня, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Про це на пресконференції в Києві заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Глава польської держави зазначив, що вважає за доцільне скасування чинних обмежень на імпорт з України.

"Я сподіваюся, що ці рішення мають бути якнайшвидше скасовані" , - додав Дуда.

Він також зазначив, що дострокове скасування обмежень, які діють до 15 вересня, не заплановано, оскільки наступні два місяці необхідні для "певної підготовки".

"Цей час потрібен для того, щоб уникнути явищ, які мають негативний суспільний вплив, та напрацювати механізми, які дозволять без негативних явищ вести товарообмін та транзит" , - уточнив Дуда.

Президент України Володимир Зеленський також розповів, що профільний єврокомісар з питань торгівлі Тьєррі Бретон підтвердив такі плани щодо скасування обмежень.

"Ми подивимося, як буде все розблоковано, але він пообіцяв мені, що після 15 вересня не можуть бути продовжені блокування" , - додав Зеленський.

Обмеження на імпорт зерна з України

Нагадаємо, 2 травня Єврокомісія затвердила заходи, згідно з якими імпорт чотирьох агропродуктів до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини забороняється.

Це пов'язано з тим, що імпорт викликав проблеми з цінами у вищезгаданих країнах. Така ситуація робила внутрішнє виробництво невигідним.

При цьому 5 червня обмеження на імпорт продовжили до 15 вересня.