Китайський аеростат не вів збір даних у небі США, - Пентагон

Китайський повітряний шар-шпигун, проліт якого зафіксували американські сили ППО над Сполученими Штатами на початку цього року, не вів збору інформації.﻿ Про це заявив прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"За нашими оцінками, він не збирав жодних даних під час польоту над територією США перед тим, як його збили" , - заявив представник Пентагону.

Зазначимо, що невідома повітряна куля провела тиждень у повітряному просторі США та Канади, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом президента США Джо Байдена.

Інцидент з повітряною кулею над США

У лютому 2023 року над США помітили та збили повітряну кулю-шпигун. Пізніше Китай визнав, що аеростат належав йому і він нібито не виконував розвідку. ВПС США зібрали уламки збитого аеростату в морі та проводили серію розслідувань.

Незабаром після виявлення повітряного кроку держсекретар США Ентоні Блінкен скасував запланований візит до Китаю та здійснив його лише у червні. За результатами зустрічі держсекретар заявив, що сторони досягли прогресу та домовленостей щодо деяких питань.