В ОП відхрестилися від ідеї про відмову від готівки: немає прикладів у світі

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що не говорив про наміри заборонити готівку в Україні як про ухвалене рішення, оскільки для цього потрібно щонайменше провести податкову реформу та амністію капіталу, повідомляє Економічна правда.

Про це Шурма повідомив на пресконференції.

"Що було сказано (на конференції, - ред.) в Лондоні? Було сказано, що ми аналізуємо такий досвід і сценарій переводу економіки й всієї системи на Cashless. Ми дійсно зараз аналізуємо і дивимося, чи можна і як це можна запровадити" , - сказав Шурма.

Але, за його словами, "відбулась дуже велика маніпуляція і спекуляція цим фактом".

Шурма підкреслив, що одномоментне введення cashless взагалі неможливе. Для цього потрібно провести низку реформ в інших сферах. Зокрема, має відбутися податкова реформа, амністія капіталів, розвиток інфраструктури для безготівкових платежів, запровадження повної державної гарантії на гроші в цифровому вигляді, навчання людей тощо.

Крім того, додав він, на сьогодні немає жодної держави, яка б повністю відмовилась від готівки.

Є лише кілька успішних прикладів країн, які впритул підійшли до цього. Однією з таких країн є Швеція.

"Цей шлях вони проходили доволі довго, працюючи над всіма сумнівами… Зайняв цей шлях близько 10 років" , – наголосив Шурма.

Водночас він уточнив, що "світ почав розвиватися значно швидше, цифрові продукти почали з’являтися і розвиватися експоненціальними темпами… Ми можемо пройти цей шлях не за 10 років, а в рази швидше. Але, безумовно, це не буде про один день – це буде процес тривалий".

Шурма також наголосив, що реакція на лондонській конференції бізнесу, представників міжнародних організацій та політиків була надзвичайно позитивною на ідею повної відмови від готівки в Україні.

"Перехід в Cashless не дає 100% гарантії відсутності корупції, але це завжди залишає сліди й це робить боротьбу з корупцією значно простіше" , - наголосив він.

А гостра реакція суспільства, за його словами, була викликана насамперед тим, що люди масово отримують доходи в готівці внаслідок схем з мінімізації податків.

"Об'єктивно: люди не платять податків. Якщо ми подивимося на структуру того, як отримують наші громадяни доходи, то люди в недержавному секторі, на жаль, до 60-70% не сплачують в повному обсязі податки. Це факт. Достатньо подивитися споживчі витрати, суму офіційно виплачених зарплат, скласти пропорцію – не потрібно здійснювати якісь глибокі дослідження" , – сказав він.

Раніше ідею відмови від готівки озвучила на цьому тижні перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова. Під час пресбрифінгу вона зазначила, що банківська система України готова до повної відмови від готівкових розрахунків, але така практика не впроваджувалась в жодній країні світу.