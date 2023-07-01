Ціни на пальне з 1 липня - скільки коштує бензин та дизель на АЗС
В Україні відсьогодні повернулися довоєнні податки на бензин, дизель та автогаз. Тому ціни на заправках дещо підскочили, але різкого здорожчання поки не відбулося, повідомляє РБК-Україна.
Сайт порівняв ціни на бензин, дизель та автогаз на українських АЗС.
Так, вчора на заправних станціях вартість одного літру бензину коливалася у межах від 42 до 50 гривень. Дизельне пальне коштувало за літр 41-49 гривень залежно від станції, а авто газ - від 21 до 23 гривень.
Сьогодні ціни на АЗС дещо змінилися. У соцмережах повідомляли, що через повернення довоєнних податків вчора на деяких заправках спостерігався ажіотаж.
У середньому ціни на бензин та дизель сьогодні піднялися на 1-4 гривні залежно від АЗС, а на автогаз подорождав на гривню-півтори.
Ціни на популярних мережах АЗС 1 липня:
- KLO: бензин - від 44 до 50 гривень, дизель - 48 гривень, газ - 23 гривні;
- UPG: бензин - від 46 до 54 гривень, дизель - 44 гривні, газ - 23 гривні;
- WOG: бензин - від 46 до 50 гривень, дизель - 45 гривень, газ - 23,3 гривні;
- БРСМ: бензин - близько 43 гривень, дизель - 44 гривні, газ - 21,8 гривні.
Чому подорожчає пальне?
Нагадаємо, в Україні повернулися довоєнні податки на пальне. Сьогодні почали діяти нові акцизи та ПДВ за ставкою 20%.