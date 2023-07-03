"Укрпошта" підвищила тарифи по Україні та за її межами. З 1 липня вартість відправлень "Укрпошта Експрес" збільшиться у середньому на 10 гривень в межах однієї області та на 8 гривень в межах країни.﻿ Про це, з посиланням на прес-службу компанії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт", де середнє підвищення становить 7 гривень на доставку по Україні, а в межах окремої області - 10 гривень.

Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 гривень, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 гривень. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 гривень, порівняно з попередніми 60 гривень - до підвищення тарифів.

На 5 гривень зросте вартість послуги "Укрпошта Документи" та вартість кур’єрського забору або доставки.

Починаючи з 1 липня також підвищена вартість на доставку "дрібних пакетів рекомендованих" на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Зростання становитиме 10%.

Новий графік роботи

Нагадаємо, "Укрпошта" змінила графіки роботи більшості відділень 1 липня. Вони працюватимуть максимально можливий час та будуть відкриті у вихідні дні.

Також "Укрпошта" поступово переглядає графіки робіт сільських стаціонарних відділень. Якщо раніше вони працювали 2-3 дні на тиждень, відтепер двері відділень будуть відкриті протягом 5 днів.

Відзначимо, в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку, державна "Укрпошта" та приватна "Нова пошта". Перевагою "Укрпошти" є більш низькі тарифи на більшість відправлень та відділення у селах. "Нова пошта" доставляє посилки значно швидше та відрізняється більш сучасним сервісом.