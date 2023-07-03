У Швейцарії почалися заворушення через загибель підлітка у Франції

Заворушення, що охопили Францію, що почалися після загибелі 17-річного підлітка, якого застрелив поліцейський, поширилися і на Швейцарію, повідомляє Deutsche Welle.

Більше сотні підлітків і молодих людей зібралися ввечері в суботу в центрі Лозанни після закликів у соціальних мережах - вони розбивали шибки у вікнах і кидали каміння у співробітників поліції. За даними швейцарської поліції, було затримано 7 осіб, із них 6 неповнолітніх. Про поранення не повідомляється.

3 липня президент Франції Емманюель Макрон збирається зустрітися з депутатами французького парламенту та мерами 220 міст та комун, які були порушені заворушеннями. Через ситуацію в країні він переніс запланований на понеділок візит до Німеччини. Приводом до протестів стала загибель 17-річного підлітка, якого застрелив поліцейський.

Згідно з офіційною версією, юнак, будучи за кермом автомобіля, відмовився зупинитися на вимогу поліцейського, через що по ньому відкрили вогонь. Правоохоронці розпочали розслідування для з'ясування всіх обставин події. Поліцейського, який вистрілив у підлітка, було взято під варту. Йому звинувачено в умисному вбивстві.

Число затриманих у зв'язку з заворушеннями щодобово обчислювалося сотнями - тільки в ніч на неділю було затримано як мінімум 719 осіб. При цьому останню ніч заворушень ЗМІ називають відносно "тихою", інцидентів також не було зафіксовано на церемонії прощання з убитим, що пройшов у мечеті в Нантері.

На тлі заворушень у Франції скасовано всі культурні заходи та зупинено роботу громадського транспорту, а до боротьби з погромами залучено 45 000 поліцейських. Однак у Парижі не планується вводити НП, зазначив префект столиці.